Bloomberg: Греция намерена поднять свою экономику с помощью марихуаны

Министр развития сельской местности и продовольствия Греции Эвангелос Апостолу заявил, что выращивание медицинской марихуаны может помочь стране восстановить экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что производители подобной марихуаны собираются поставить в Греции парники на более чем €1,5 млрд.

Уточняется, что такие действия помогут Греции выйти на мировой рынок марихуаны для медицинских целей. Правительство рассчитывает получить около €200 млрд за 10 лет, благодаря этим вложениям.

Как стало известно, один комплекс из 12-15 парников может предоставить до 400 рабочих мест.

По словам Апостолу, власти Греции не намерены полностью декриминализировать выращивание, а также продажу марихуаны.