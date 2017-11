В The New York Times не будут исправлять карту с Крымом по просьбе Украины

Использованная в материале The New York Times карта с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, останется неизменной, несмотря на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщил РБК автор The New York Times Иван Нечепуренко, материал которого иллюстрировала эта карта.