В The New York Times не будут исправлять карту с Крымом по просьбе Украины

Использованная в материале The New York Times карта с Крымом, помеченным как спорная территория в составе России, останется неизменной, несмотря на критику со стороны Министерства иностранных дел Украины. Об этом сообщил РБК автор The New York Times Иван Нечепуренко, материал которого иллюстрировала эта карта.

«Карта перерисовываться не будет», поскольку «такой же способ оформления карт используется газетой для всех спорных территорий», объяснил он. Нечепуренко привел в пример Голанские высоты, которые оспариваются Израилем и Сирией, и Кашмир, который оспаривается Индией и Пакистаном.

Пресс-секретарь The New York Times Даниэль Родес Ха накануне сказала «РБК - Украина», что вопрос рассматривается. Нечепуренко сегодня прибавил, что в газете, «скорее всего», никаких дополнительных заявлений по этому вопросу делать не будут. Сам он не имеет отношения к опубликованной карте, и с ним ее не согласовывали.

Ошибочная карта с Крымом в составе РФ: The New York Times дал комментарий

Фрагмент карты, на которой полуостров был окрашен в тот же цвет, что и территория России,

и подписан как спорная территория, использовался в опубликованном 11 ноября материале Нила Макфаркуара и Ивана Нечепуренко «В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему» о истории, перспективах и проблемах строительства моста через Керченский пролив.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter пообещала связаться с редакцией издания из-за этой карты. «Крым не «спорная» территория, а оккупированная территория Украины. Оккупант известен - РФ. Ошибки должны быть исправлены», - написала она.