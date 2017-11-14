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В США из-за стрельбы в школе погибли три человека

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в городе Чико в Калифорнии. Об этом передает телеканал KCRA cо ссылкой на помощника местного шерифа Фила Джонстона.

«Я знаю, что мы транспортировали вертолетом нескольких учащихся. Я знаю, что ситуация в школе была урегулирована», — сказал он.

В результате произошедшего погибли три человека. Джонстон добавил, что нападавший был ликвидирован.

Известно, что стрельба «началась дома и продолжилась в школе». Дополнительная информация не уточняется.

США
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