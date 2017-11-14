В США из-за стрельбы в школе погибли три человека

Неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в городе Чико в Калифорнии. Об этом передает телеканал KCRA cо ссылкой на помощника местного шерифа Фила Джонстона.
«Я знаю, что мы транспортировали вертолетом нескольких учащихся. Я знаю, что ситуация в школе была урегулирована», — сказал он.
В результате произошедшего погибли три человека. Джонстон добавил, что нападавший был ликвидирован.
#BREAKING - #TehamaCounty Sheriff's official says multiple victims at elementary school, 'a number of children' airlifted https://t.co/ShBCy0RxSl pic.twitter.com/FBV1I9st06— KRON4 News (@kron4news) 14 November 2017
Известно, что стрельба «началась дома и продолжилась в школе». Дополнительная информация не уточняется.