В Италии конфисковали крупную партию поддельных евро

В Италии полиция арестовала 13 подозреваемых в изготовлении поддельных банкнот. Также изъято более 900 тысяч поддельных купюр на общую сумму более 28 млн евро, пишет The Local.

Правоохранители обнаружили три подземных типографии, оснащенные необходимой техникой для изготовления поддельных банкнот, в том числе в Румынии.

«Конфискованы поддельные банкноты на суму более 28 млн евро – 939 тысяч 775 банкнот номиналом 10 евро, 20 евро и 50 евро.

Также арестованы 13 человек», – говорится в сообщении.

По информации силовиков, двое вероятных организатора группировки – неаполитанцы с «многолетним опытом» в сфере подделки. Именно их подозревают в налаживании связей с итальянцами, которые живут в Румынии, для изготовления фальшивых денег.

Также отмечается, что Италия остается ведущим производителем поддельных банкнот в Европе. А неаполитанская мафия – Каморра – контролирует большинство нелегальных типографий.