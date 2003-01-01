Пентагон впервые в истории оплатил военнослужащему операцию по смене пола

Во вторник, 14 ноября, впервые в истории вооруженных сил США прошла санкционированная и оплаченная ведомством операция по смене пола для военнослужащего.

По данным NBC News, речь идет о пехотинце, который мечтал стать женщиной. В 2003 году этот военнослужащий получил боевой знак отличия за участие в операции «Анаконда» в Афганистане.

«Во второй половине дня военнослужащий, имеющий боевой опыт, был подвергнут операции по изменению гениталий. Поскольку военные госпиталя не имеют опыта проведения подобных хирургических манипуляций, операция проводилась в частной клинике», - говорится в официальном заявлении Пентагона по этому поводу.

Ранее военнослужащий прошел необходимый медикаментозный курс по смене пола, его лечащий врач посчитал хирургическое вмешательство необходимым.

Ведомство оплатило операцию в соответствии с нормативными документами, определяющими правила прохождения военной службы трансгендерами.

В августе президент США Дональд Трамп пытался запретить Пентагону финансировать операции по пересадке половых органов и прием новобранцев-транссексуалов. Однако две общественные организации подали иски, оспаривающие этот шаг, и в прошлом месяце федеральный суд заблокировал подписанные Трампом нормативные акты.

Как отмечает Army Times, Трамп пытался запретить транссексуалам служить в армии спустя всего девять месяцев после того, как администрация его предшественника Барака Обамы дала соответствующее разрешение.

В феврале Пентагон должен представить Белому дому свои рекомендации по поводу судеб трансгендеров на военной службе.

Отметим, американские военные и ранее проходили гормональную терапию в рамках смены пола за счет налогоплательщиков, как это сделала, к примеру, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг. Бывшему разведчику пришлось отстаивать в судах свое право считаться женщиной и принимать гормональные препараты. За два года армия потратила на превращение Брэдли в Челси 600 долларов. Мэннинг вышла на свободу прежде, чем смогла добиться проведения хирургической операции.

В прошлом году Пентагон заказывал исследование по поводу того, как трансгендеры влияют на боеготовность армии и в какую сумму обходятся.

Делала его неправительственная организация RAND Corp. Тогда расходы на медобслуживание оценили в 8 млн долларов ежегодно. По этим данным, в армии служит около 2500 трансгендеров и 1500 находится в запасе. Влияние их на изменение обороноспособности страны эксперты оценили как «ничтожное» с учетом общего состава вооруженных сил в 1,2 млн человек.

Трансгендеры - это люди, чье поведение или самоидентификация не совпадает с их фактическим полом. Запрет был снят администрацией бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

Дональд Трамп, обосновывая отмену этого решения, заявил, что его предшественник не привел никаких доказательств тому, что снятие ограничений не нарушит сплоченность военных и не повредит ресурсам вооруженных сил.