С птичьего полета: самый впечатляющий участок добычи соли в мире

Фотограф природы Ясен Тодоров три года посветил тому, чтобы с высоты птичьего полета увековечить самое красивое в мире производство соли - захватывающе пейзажи и необычные цветовые переходы.

Тодоров фотографировал соляные пруды, где выпаривают соль, в Испании, Бразилии, Мексики и Соединенных Штатах.

FOTO: REX/Vida Press

Тодоров не только фотограф, удостоенный наград, но и опытный пилот. Во время фотосъемки он летал над соляным производством на своем маленьком самолете Piper Warrior.

FOTO: REX/Vida Press

На крупнейших соляных прудах в мире собирают до девяти миллионов тонн соли в год.