Сбившая «пьяного» мальчика Алешу обвинила в его гибели родителей

Виновница ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб шестилетний Алексей Шимко, Ольга Алисова выступила в суде с последним словом. Она отказалась принести извинения и признать вину, а также заявила о необходимости выпустить ее на свободу.

Подсудимая заявила, что у нее не было технической возможности избежать столкновения с ребенком. Мальчик создал помеху для движения, уточнила она и подчеркнула, что ответственность на этом лежит на родителях погибшего: «В данном случае ребенок был лишен присмотра и защиты».

Алисова также попросила приговорить ее к условному сроку в случае обвинительного приговора. Если же срок будет реальным, она просит отсрочить наказание до совершеннолетия дочери. «Алешу не вернуть. А сейчас страдает моя дочь. Я прошу суд дать возможность воспитать ее», — сказала Алисова.

Прокурор запросила для нее три года колонии общего режима.

ДТП произошло 23 апреля, в крови погибшего ребенка нашли 2,7 промилле этилового спирта. Следственный комитет завел на судмедэксперта Михаила Клейменова уголовное дело о халатности.

Аргументы обвинения раскритиковали в профессиональном сообществе.

Наезд на ребенка произошел 23 апреля около 19.00 в тот момент, когда мальчик перебегал дорогу около подъезда. Его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

Как уже сообщал наш портал, в крови погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

После передачи резонансного уголовного дела в Главное следственное управление СКР тело мальчика было направлено на комплексную судебную экспертизу c участием 18 специалистов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Согласно ее результатам, на момент аварии ребенок был абсолютно трезв, а обнаруженный при химическом исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

По версии следствия, ошибка произошла по вине врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Именно он проводил экспертизу тела мальчика, сбитого в апреле в Балашихе, и выявил следы алкоголя. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).