В Германии в ДТП попал школьный автобус: 28 пострадавших

В Германии 28 человек пострадали в результате аварии школьного автобуса в Нижней Саксонии. Как сообщает Nordwest Zeitung, ДТП произошло утром, когда 42 детей везли в школу.

В результате 15 школьников с ранениями доставлены в больницы, еще 13 с небольшими ушибами получили помощь амбулаторно.

Кроме того, тяжелые травмы получила водитель (женщина) школьного автобуса и водитель фургона, который столкнулся с автобусом.

По данным СМИ, в аварии виноват 54-летний водитель фургона: он при выезде не трассу не заметил школьный транспорт.

На месте аварии работали более 100 человек: спасатели, пожарные, техническая помощь, полиция, врачи. Трасса временно закрыта для проезда.