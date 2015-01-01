ЕС покроет долю США в бюджете комиссии по климату

Европа покроет долю США в бюджете научной комиссии по проблеме изменения климата. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на встрече по вопросам изменения климата, прошедшей в Бонне в Германии, сообщает AP.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что сократит финансирование группы, известной как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая дает ключевые рекомендации по глобальному потеплению правительствам по всему миру.

Макрон заявил, что Франция поможет компенсировать дефицит финансирования исследований в области климатических исследований, возникший по вине США, и последовательно отключит все угольные электростанции к 2021 году, передает Reuters.

Французский президент предупредил, что у группы «не будет ни евро» с будущего года, и призвал все страны ускорить переход к более чистым энергетическим ресурсам и помочь компенсировать долю США.

Во встрече приняли участие 200 человек. Президент Франции в следующем месяце устраивает встречу по случаю второй годовщины Парижского климатического соглашения. Как отмечает Reuters, США оказались единственной страной - членом ООН, которая не участвует в Парижском соглашении. Об угрозе срыва Парижского соглашения предупредил 14 ноября в своем Twitter Генсек ООН Антониу Гутерриш: «Уровень выбросов углекислого газа вновь растет, и Парижское соглашение под угрозой: мы должны делать больше», - написал он.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата была создана в 1988 году с целью предоставления всеобъемлющей оценки состояния научно-технических и социально-экономических знаний об изменении климата, его причинах, потенциальных последствиях и стратегиях реагирования.

Макрон пытался склонить Трампа, который публично выражал сомнения, что выбросы парниковых газов являются главной причиной глобального потепления, к борьбе с изменением климата на самой первой встрече, состоявшейся в мае 2017 года. Однако это ни к чему не привело, и в июне Трамп объявил, что США выйдут из международного соглашения по климату.

В сентябре Белый дом подтвердил это намерение. Трамп считает, что договор перераспределяет американские богатства в пользу других стран и обернется потерей миллионов рабочих мест для Соединенных Штатов.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.