Европарламент рекомендует ввести санкции против Польши

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций. За принятие документа проголосовали 438 депутатов, против - 152, 71 воздержался, сообщает Onet.pl.

Документ призывает правительство Польши уважать верховенство права и основополагающие права, закрепленные в договорах, и резко критикует ухудшение соблюдения норм ЕС.

«Сегодняшняя ситуация в Польше создает явный риск серьезного нарушения европейских ценностей», - говорится в резолюции.

Депутаты особенно обеспокоены судебной реформой, которую осуществляет правительство Польши. Они призывают не вводить в действие новые законы, пока не будут гарантированы основы независимости судов.

В Европарламенте также решительно осудили марш независимости, который прошел на выходных в Польше. Напомним, в Варшаве полиция задержала около 20 митингующих.

Принятие соответствующей резолюции начинает процедуру внесения предложения в Совет ЕС по признанию угрозы верховенству права в Польше. Затем Совет ЕС должен проголосовать за предложение большинством голосов 22 государств.

Однако это не означает санкции против Польши, которые требуют единогласия. В то же время сама ситуация может стать беспрецедентной. До сих пор Европарламент применял соответствующее положение договора о ЕС только к Венгрии, однако предложение было приостановлено в Совете ЕС.