Северокорейские СМИ «приговорили» Трампа к смерти

Президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни за то, что посмел оскорбить лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной центральным печатным органом Трудовой партии Северной Кореи, газетой «Нодон Синмун».

В материале Трамп назван «отвратительным преступником» за то, что во время своего недавнего азиатского турне он призвал страны региона усилить давление на КНДР, чтобы вынудить ее свернуть свою ядерную программу.

Помимо этого, журналисты издания называют лидера США «трусом», потому что он отказался от планов посетить демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями, сообщает Sky News.

«Худшее преступление, за которое он никогда не может быть помилован, заключается в том, что он осмелился навредить достоинству высшего руководства (КНДР), - говорится в статье «Нодон Синмун«.

- Он должен знать, что он всего лишь отвратительный преступник, приговоренный к смертной казни корейским народом».

Как именно Трамп навредил достоинству Ким Чен Ына, в материале не уточняется. Однако во время своей поездки по Азии Трамп прокомментировал слова северокорейского лидера, который назвал главу Белого дома «сумасшедшим стариком».

«Почему Ким Чен Ын оскорбил меня, назвав старым? Я бы никогда не назвал егонизеньким и толстым», - написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Минувшим летом Пхеньян вступил в очередную жесткую перепалку с США. Глава северокорейского МИДа пообещал преподать США «жестокий урок с применением ядерного оружия». Трамп, в свою очередь, пригрозил Северной Корее невиданным «огнем». После этого в КНДР заявили о планах нанести ракетный удар по суверенной островной территории США - острову Гуам. Глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее гибелью ее народа.

Несмотря на это, в ноябре Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном лицом к лицу, чтобы лично обсудить все вопросы. Северная Корея заявила, что не намерена вести переговоры с США, пока Вашингтон не прекратит свою враждебную политику в отношении Пхеньяна.