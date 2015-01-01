Немцев предупредили о миллионе бомжей

К концу года в Германии на 40 процентов увеличится число бездомных — до 1,2 миллиона человек. Такие данные приводит Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную ассоциацию бездомных ФРГ.

В настоящее время количество людей, у которых нет жилья, составляет 860 тысяч человек. При этом 440 тысяч из них — беженцы.

Как отмечает The Daily Express, далеко не все из числящихся бездомными живут на улице. Многие из них находятся в специальных центрах или приютах.

По сведениям издания, немецкие власти впервые включили в свой отчет людей, которые не являются гражданами страны. В ассоциацииобъяснили такое увеличение числа бездомных не только ростом миграции, но также повышением квартплаты и дефицитом на рынке социального жилья.

В 2015 году в ФРГ прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран. Свыше 17 тысяч соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженца.