На бразильский берег выбросило 30-тонного кита

На пляже Ипанема, считающимся одним из самых оживленных пляжей бразильского Рио-де-Жанейро, местные жители обнаружили тело огромного горбатого кита. Об этом сообщает Globo.

Огромное млекопитающее весит около 30 тонн, а его длина может достигать 15 метров.

Baleia morta encalha na Praia de Ipanema, no Rio

На пляж для эвакуации мертвого кита были направлены три экскаватора, подъемный кран, а также автопогрузчик. Для того, чтобы вся эта техника добралась до Ипанема, властям пришлось перекрыть одну из улиц.