Неймар в слезах отказывался от перехода в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар со слезами просил руководство «Барселоны» отклонить предложение ПСЖ и не продавать его во французский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, футболист дважды обращался к президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу с просьбой отменить сделку. Как отмечают очевидцы, Неймар плакал, но руководство «Барселоны» и отец игрока не захотели отказываться от продажи. Неймар-старший настоял на трансфере, так как хотел видеть сына на первых полосах газет.

11 ноября Неймар расплакался на пресс-конференции после товарищеского матча сборной Бразилии с командой Японии. Главный тренер бразильцев Тите опроверг слухи о конфликте с игроком и назвал его человеком с большим сердцем.

10 ноября сообщалось, что Неймар прибыл в столицу Каталонии с сыном и попросил у игроков «Барселоны» разрешения вернуться в команду. Он признался, что испытывает в ПСЖ тоску из-за низкой конкуренции в чемпионате Франции.

25-летний игрок ушел из каталонского клуба в ПСЖ летом 2017 года, сумма трансфера составила рекордные 222 миллиона евро.