Люксембрг: С РФ рано снимать санкции

Санкции Евросоюза против России должны работать, об их отмене еще рано говорить. Об этом говорится в заявлении главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, который встретился с главой украинского МИД Павлом Климкиным, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Министр констатировал отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей и отметил в связи с этим, что нет оснований сегодня говорить о прекращении санкций ЕС в отношении РФ», - сообщает МИД Украины.

Ассельборн также подтвердил поддержку правительством Люксембурга территориальной целостности и суверенитета Украины.

В ходе встречи стороны обсудили современное состояние двусторонних отношений между Украиной и Люксембургом, определили перспективные направления практического сотрудничества, в частности, в сфере грузовых авиаперевозок, телекоммуникаций и образования.