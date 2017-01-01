Siemens увольняет тысячи сотрудников по всему миру

Немецкий концерн Siemens объявил о масштабном сокращении рабочих мест. Как следует из заявления компании, будут уволены почти семь тысяч сотрудников по всему миру.

Почти половина увольнений от запланированного числа будет осуществлена в Германии.

Концерн намерен полностью закрыть два завода по производству турбин в федеральной земле Саксония на востоке страны – в городе Гёрлиц и в Лейпциге, где в общей сложности работают 920 человек. Еще один завод в Эрфурте, возможно, будет продан.

Максимальное количество сокращений придется на отрасль, занимающуюся выпуском энергетического оборудования. Там будет уволено 6100 сотрудников, 2600 из них – в Германии.

Своих мест также лишатся 760 сотрудников, занятых в области электрооборудования – в основном, на заводе Siemens в Берлине.

Глава кадрового управления Янина Кугель заверила, что концерн сделает все возможное, чтобы процесс сокращения рабочих мощностей прошел как можно мягче, осторожнее и был максимально длительным.