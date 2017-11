Пентагон случайно ретвитнул призыв к отставке Трампа

В учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя Proud Resister, который призывал Трампа и сенатора от штата Миннесота Эла Франкена уйти в отставку. Кроме того, пользователь призвал кандидата Республиканской партии в сенат от штата Алабама Роя Мура отказаться от предвыборной гонки. Франкена и Мура обвиняли в сексуальных домогательствах.

«Решение простое... Рой Мур, откажись от участия в выборах. Эл Франкен, уйди из конгресса. Дональд Трамп, уйди с поста президента. Республиканская партия, прекратите замалчивать тему сексуальных домогательств. Это преступление, как и ваше лицемерие», - написал пользователь.

Позже ретвит был удален, однако пользователи успели сделать скриншоты записи.

The Defense Department's official Twitter account -- @deptofdefense -- retweeted a comment saying Trump should resign. It's since been unretweeted pic.twitter.com/bLA8QAo4Sc— Dave Brown (@dave_brown24) November 16, 2017