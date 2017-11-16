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Пентагон случайно ретвитнул призыв к отставке Трампа

NEWSru.com
Фото: AFP/Scanpix

Министерство обороны США в официальном аккаунте в Twitter случайно распространило пост с призывом к отставке президента страны Дональда Трампа, сообщает NBC News.

В учетной записи Пентагона появился ретвит пользователя Proud Resister, который призывал Трампа и сенатора от штата Миннесота Эла Франкена уйти в отставку. Кроме того, пользователь призвал кандидата Республиканской партии в сенат от штата Алабама Роя Мура отказаться от предвыборной гонки. Франкена и Мура обвиняли в сексуальных домогательствах.

«Решение простое... Рой Мур, откажись от участия в выборах. Эл Франкен, уйди из конгресса. Дональд Трамп, уйди с поста президента. Республиканская партия, прекратите замалчивать тему сексуальных домогательств. Это преступление, как и ваше лицемерие», - написал пользователь.

Позже ретвит был удален, однако пользователи успели сделать скриншоты записи.

Как пояснила официальный представитель Пентагона Дана Уайт, запись была сделана случайно. Человек, ответственный за ведение аккаунта, заметил ошибку и сразу же удалил пост.

«Авторизованный оператор официального аккаунта Пентагона в Twitter по ошибке ретвитнул сообщение, которое не было одобрено Министерством обороны. Сотрудник заметил ошибку и немедленно удалил сообщение», - сообщила Уайт в своем Twitter.

На официальный аккаунт Пентагона в соцсети подписано 5,2 млн пользователей.

Дональд Трамп Twitter США
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