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США отправили в Афганистан еще три тысячи военных

Korrespondent.net
Американские солдаты | Фото: AP/Scanpix

США дополнительно перебросили в Афганистан 3 тыс. военных. Об этом заявил директор аппарата объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, сообщила пресс-служба Пентагона.

По его словам, теперь американский контингент в стране составляет примерно 14 тыс. солдат и офицеров.

Маккензи также рассказал, что в Ираке находятся 5262 военных, а в Сирии – 503.

Ранее сообщалось, что НАТО следующем году увеличит численность своей миссии в Афганистане с 13 до 16 тысяч человек.

США Афганистан НАТО
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