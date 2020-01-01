Японская компания извинилась за то, что поезд ушел на 20 секунд раньше

Поступок японской железнодорожной компании вызвал бурю восторга в интернете - администрация линии «Цукуба-экспресс» между городами Токио и Цукуба заявила, что «приносит искренние извинения за причиненные неудобства» в связи с тем, что поезд, который должен был отправиться в 9:44:40 по местному времени, ушел в 9:44:20. Причиной названа недостаточно тщательная проверка расписания экипажем поезда, пишет «Моя планета» со ссылкой на ВВС.

Извинения были принесены, несмотря на полное отсутствие жалоб со стороны пассажиров.



Опоздания для поездов в Японии, несмотря на загруженность линий, — крайне редкое явление. Так, линия Токайдо, связывающая Токио и Кобе, является самой загруженной в мире: в год там перевозится 150 млн пассажиров.



Пользователи соцсетей со всего мира выражают восхищение японской пунктуальностью:



«Извинения за нарушение графика на 20 секунд — одна из лучших вещей, связанных с Японией», — пишет Сэм Йи.

Tokyo train company’s apology for 20-second-early departure is one of the best things about Japan https://t.co/chfzE5uZMU— Stan Yee (@stanyee) 16 ноября 2017 г.

«Однажды водитель израильского автобуса, в котором я ехал, искренне хохотал надо мной после того, как зажал меня дверями и поехал с моими ногами, свисающими из автобуса. Я так завидую Японии сейчас», — вспоминает Сэм Сокол.

Apology after Japanese train departs 20 seconds early