Японская компания извинилась за то, что поезд ушел на 20 секунд раньше

Извинения были принесены, несмотря на полное отсутствие жалоб со стороны пассажиров.



Опоздания для поездов в Японии, несмотря на загруженность линий, — крайне редкое явление. Так, линия Токайдо, связывающая Токио и Кобе, является самой загруженной в мире: в год там перевозится 150 млн пассажиров.



Пользователи соцсетей со всего мира выражают восхищение японской пунктуальностью:



«Извинения за нарушение графика на 20 секунд — одна из лучших вещей, связанных с Японией», — пишет Сэм Йи.

Tokyo train company’s apology for 20-second-early departure is one of the best things about Japan https://t.co/chfzE5uZMU— Stan Yee (@stanyee) 16 ноября 2017 г.