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Японская компания извинилась за то, что поезд ушел на 20 секунд раньше

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Поступок японской железнодорожной компании вызвал бурю восторга в интернете - администрация линии «Цукуба-экспресс» между городами Токио и Цукуба заявила, что «приносит искренние извинения за причиненные неудобства» в связи с тем, что поезд, который должен был отправиться в 9:44:40 по местному времени, ушел в 9:44:20. Причиной названа недостаточно тщательная проверка расписания экипажем поезда, пишет «Моя планета» со ссылкой на ВВС.

Извинения были принесены, несмотря на полное отсутствие жалоб со стороны пассажиров.

Опоздания для поездов в Японии, несмотря на загруженность линий, — крайне редкое явление. Так, линия Токайдо, связывающая Токио и Кобе, является самой загруженной в мире: в год там перевозится 150 млн пассажиров.

Пользователи соцсетей со всего мира выражают восхищение японской пунктуальностью:

«Извинения за нарушение графика на 20 секунд — одна из лучших вещей, связанных с Японией», — пишет Сэм Йи.

«Однажды водитель израильского автобуса, в котором я ехал, искренне хохотал надо мной после того, как зажал меня дверями и поехал с моими ногами, свисающими из автобуса. Я так завидую Японии сейчас», — вспоминает Сэм Сокол.

Apology after Japanese train departs 20 seconds early

Япония
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