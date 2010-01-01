Лужков рассказал, за что его на самом деле отправили в отставку

Первую автобиографическую книгу написал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Работа, анонс которой опубликован на сайте издательства «Эксмо», получила название «Москва и жизнь». Отрывок из нее, где речь идет о причинах отставки Лужкова, приводит «Московский комсомолец».

«Настоящая причина была одна: мой отказ поддержать (Дмитрия) Медведева в его претензиях на второй срок президентства в России», - сообщает Юрий Лужков.

Этот эпизод относится к апрелю 2010 года, когда занимавший на тот момент пост президента России Дмитрий Медведев, по словам экс-мэра Москвы, «решил попробовать вторично победить на президентских выборах вопреки никчемным результатам работы в течение первого срока, а также вопреки договоренностям, что он будет президентом только один срок». В качестве аргумента Лужков приводит

политическую практику США, где «проработавший один срок президент считается неудачником, если он не был избран повторно».

По мнению бывшего градоначальника, Медведеву было необходима поддержка своих амбиций со стороны региональных лидеров и прежде всего Москвы. С таким предложением к Лужкову обратился бизнесмен Борис Хаит: он приехал к мэру Москвы и сказал, что от него «ждут поддержки Медведева на следующих президентских выборах», а при отказе, по словам предпринимателя, политическая карьера Лужкова «будет не только окончена, но и последуют санкции». Как заявил мэр, тогда он «решительно отказался», а

в сентябре 2010 года Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Лужкова с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Я как бы живу второй раз. Внешние условия другие. Не лучше, не хуже, просто - другие... Сейчас, конечно, обеспеченность иная, мы не бедные люди. Но дело не только и не столько в этом. Жизненные запросы остались такими же простыми. И это мне нравится», - отмечает Юрий Лужков в своих мемуарах.