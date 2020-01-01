«Мы не умеем плавать!». В Петербурге автомобиль 20 минут тонул в канале с водителем и пассажирами

В центре Санкт-Петербурга автомобиль с водителем и пассажиром упал в воду и около 20 минут плавал в канале, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Предполагается, что водитель, ехавший по Садовой улице, на перекрестке с набережной Мойки не справился с управлением, машина пробила ограду и упала в Лебяжью канавку.

Очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» сообщили, что автомобиль оставался на плаву около 20 минут, двигаясь по течению. Водитель и пассажир через открытые окна кричали, что не умеют плавать.

На место происшествия прибыли спасатели на лодке, которым удалось поднять на борт водителя и пассажира автомобиля. Как уточняют очевидцы, спасатели пришли на помощь в тот момент, когда пассажир открыл заднюю дверь, и машина стала резко тонуть.

Водитель и пассажир доставлены в больницу с симптомами переохлаждения.