Раде Украины рекомендуют принять новый законопроект о реинтеграции Донбасса

Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендовал Раде принять законопроект о реинтеграции Донбасса в редакции, утвержденной комитетом, передает телеканал 112 Украина.

В ходе заседания 17 ноября комитет утвердил последний абзац ст. 2 законопроекта в следующей редакции: «Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права».

Секретарь комитета Иван Винник подчеркнул, что норма в прежней редакции позволяла привлекать к ответственности даже учителей, которые вынуждены сегодня работать на оккупированных территориях в школах. Именно поэтому решили изменить данную норму: теперь учителя не подпадают под ее действие, ведь они не нарушают гуманитарное право.

«Таким образом, все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений, они не могут быть привлечены к ответственности. Те, кто стреляет в украинцев – тут понятно», - отметил Винник.

По словам секретаря комитета, из заключительных положений изъяты упоминания о предоставлении статуса участника АТО, а в случае принятия данного законопроекта соответствующие изменения в законодательство будут готовить отдельно.

Напомним, в октября в парламенте был зарегистрировали законопроект Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях .