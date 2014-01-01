Еврокомиссар: Россия намерена перенести запрет на импорт свинины на политический уровень

Россия не планирует отказываться от применяемого с 2014 года запрета на импорт свинины из Евросоюза, однако по причине неблагоприятного для нее решения Всемирной торговой организации (ВТО) намерена перенести ограничения в список политических санкций, заявил ответственный за безопасность продуктов питания еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

В четверг на состоявшейся в Москве встрече с министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым комиссар сказал, что Еврокомиссия недовольна таким решением и предложила России его пересмотреть.

«Мы выиграли дело в ВТО и спрашиваем, как они собираются реализовать это решение, поскольку уже приближается конец срока.

Решение было таким, что Россия согласилась с выводами ВТО и постановила, что правительство не будет далее использовать ограничение, которое применялось по фитосанитарным нормам, но перенесет его в список политических санкций», - сказал В. Андрюкайтис в интервью BNS .

«Мы выразили свое недовольство таким решением и предлагаем его рассмотреть еще раз, поскольку это вновь демонстрирует, что Россия сохраняет режим протекционистских мер, что неприемлемо для члена ВТО», - добавил комиссар.

По его словам, на встрече с российским министром речь также шла о совместных действиях для предотвращения распространения африканской чумы свиней (АЧС), случаи которой зарегистрированы в Калининградской области РФ.

«Я выдвинул предложение вести переговоры о совместной пилотной реализации проектов в районах, граничащих с Финляндией, Эстонией, Латвией и Польшей. Они оценили это положительно, так как считают, что только общими усилиями можно контролировать чуму, ведь вирус уже распространился и в азиатской части России, в Иркутской области, и может добраться до Китая», - сказал В. Андрюкайтис.

Он отметил, что на встрече также обсуждалась антимикробная сопротивляемость, меры по контролю над бешенством, сотрудничество в извещении о новых инфекциях, совместные научные проекты по созданию вакцин.

«Мы договорились, что Россия могла бы фиксировать новые инфекционные очаги или новые инфекции в системе нотификации Евросоюза, чтобы мы могли пользоваться общей информацией. Птичий грипп, африканская чума свиней - все эти инфекции из-за климатических изменений становятся пандемиями и требуют совместных усилий», - пояснил В. Андрюкайтис.

Встреча В. Андрюкайтиса с российским министром сельского хозяйства состоялась в рамках участия комиссара в Конференции по туберкулезу Всемирной организации здравоохранения, проходящей в Москве.

Еврокомиссия в 2014 году обратилась в ВТО по поводу российского запрета на ввоз свинины из ЕС. Москва ввела этот запрет после того, как в январе 2014 года АЧС была обнаружена в Литве. Позднее Россия запретила ввозить из ЕС почти все пищевые и сельскохозяйственные продукты, реагируя на санкции Запада в связи с аннексией Крыма и поддержкой пророссийски настроенных сепаратистов на востоке Украины.