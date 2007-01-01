США стали чаще отказывать в визах гражданам России

Госдепартамент США отчитался об отказах в туристических визах категории B1/B2 за 2017 фискальный год, то есть с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года. Согласно опубликованным данным, доля отказов российским гражданам составила 11,61%, годом ранее этот показатель составлял 9,29%.

Согласно данным американского внешнеполитического ведомства, за последние десять лет больше отказов было только в 2007 году: тогда сотрудники Госдепа отказали 12,4% граждан России, обращавшихся за туристическими визами. Меньше всего отказов россияне получали в 2008 (7,5%), 2009 (4,9%) и 2014 (7,8%) годах.

В 2017-м фискальном году минимальный показатель отказов (0%) в американских туристических визах был зарегистрирован для граждан Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино, а максимальный (100%) - для жителей Западной Сахары и Федеративных штатов Микронезии.

Кроме того, в этом году Госдепартамент США реже всего отказывал в туристических визах гражданам Кипра (1,69%), Омана (3,46%), Мальты (4,81%), Израиля (4,88%), ОАЭ (5,8%), Тайваня (5,42%) и Швейцарии (5,89%).