Король Саудовской Аравии на следующей неделе может передать власть сыну

По данным источника газеты, король будет играть только «церемониальную» роль, «роль королевы Англии», и сохранит титул Хранителя двух святынь (т. е. священных мечетей аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине).

Принц же должен переключить внимание на Иран - давнюю конкурирующую с Саудовской Аравией нефтяную империю, и здесь возможно применение военной силы против Тегерана.

Принц может обратиться за помощью к израильским военным для разгрома шиитского движения «Хизбаллах» и ливанской милиции, которую поддерживает Иран. Удар по «Хизбаллах» и Ирану источники газеты называют следующей целью принца.

В начале ноября по приказу 32-летнего Мохаммеда Салмана были задержаны десятки принцев, бизнесменов, в том числе министры правительства. Среди них - Митеб ибн Абдалла, сын скончавшегося два года назад короля Абдаллы, и известный саудовский бизнесмен, член королевской семьи и племянник короля Салмана миллиардер принц Аль-Валид ибн Талал с состоянием 17 миллиардов долларов.

Члены королевской семьи были сфотографированы спящими на матрасах на полу роскошного отеля Ritz Carlton в Эр-Рияде, где они содержатся.

Saudi Prince Waleed bin Talal, who has shares in twitter and Citi group, jailed in Ritz Carlton Riyadh along with other billionaire princes. LMAO. pic.twitter.com/z2N1NJLFjs — Farrukh Abbas (@Farrukh_Abbas12) 10 ноября 2017 г.

Riyadh Ritz Carlton. Come for the luxury, stay because your cousin has locked you up there and made you sleep on a bare mattress with the other naughty princes. pic.twitter.com/hGTnqAsPuj— James Corbett (@corbettreport) 17 ноября 2017 г.