Работница таллиннского стрип-бара распылила себе в лицо газ, чтобы не идти на работу

20-летняя бариста Диана была наказана в уголовном порядке Харьюским уездным судом, поскольку дала ложные показания в отношении якобы нападения на ее подругу и подделала документы.

Ранее не наказывавшаяся в уголовном порядке Диана осенью 2016 года в полицейском участке на Пярнуском шоссе рассказала следственной группе выдуманную историю о нападении на ее подругу.

Во время допроса Диана дала свидетельские показания о том, что подруга вызвала ее 30 августа около 21.00 в Кадриорг и сообщила, что два неизвестных молодых человека распылили ей в лицо газ, поэтому ей трудно дышать и она не может открыть глаза, а помимо этого у нее отобрали сумочку. Поэтому Диана позвонила в Центр тревоги.

Через 20 дней Диана призналась, что по просьбе подруги намеренно дала ложные показания: на самом деле никто на ее подругу в тот вечер не нападал, просто ей не хотелось идти на ночную смену в стриптиз-бар. Она решила инсценировать нападение на себя, для чего распылила себе газ в лицо, выбросила сумочку в кусты и сообщила в полицию, что на нее напали. Ну а Диана ее поддержала.

Когда обман раскрылся, Диана была приговорена судом к 60 часам общественно-полезной работы, из которых 17 отработала в Ласнамяэском молодежном центре и 23 - в таллиннском Центре помощи наркозависимым. Через шесть месяцев выяснилось, что Диана подделала учетный лист по общественно-полезной работе, а 20 часов так и не были отработаны.

Диана пошла на сделку с прокуратурой, и Харьюский уездный суд за ложные показания, подделку документов и их использование приговорил ее к восьми месяцам условного тюремного наказания с испытательным сроком в полтора года.