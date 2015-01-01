В московском суде шестеро обвиняемых в хулиганстве вскрыли себе вены

В Мосгорсуде шестеро чеченцев 17 ноября устроили попытку массового суицида - они вскрыли себе вены. К арестантам вызвали врачей, полиция проводит проверку, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Мерама Телояна.

На сайте ГУ МВД России по Москве сообщается, что повреждения нанесли себе мужчины, обвиняемые в хулиганстве. Их доставили в суд из следственного изолятора. Пострадавшим пришлось вызвать скорую, врачи оказывают мужчинам медицинскую помощь.

На сайте МВД нет указания на то, что речь идет о выходцах из Чечни, однако об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам адвоката, суд должен продлить мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу. «Каждый из них пронес в суд лезвие, а во время заседания они начали резать себе руки», - рассказал Телоян. При этом фигурантов дела сопровождали около пяти-шести полицейских, а также примерно четыре судебных пристава, всего около 10 человек.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова между тем сообщила ТАСС, что

пятеро из шестерых обвиняемых в хулиганстве в качестве острого предмета использовали составные элементы зажигалок.

По мнению Телояна, мотивом членовредительства заключенных могло стать затянувшееся следствие. Пострадавшие шесть человек являются обвиняемыми по делу о драке около московского ресторана «Тануки» на Липецкой улице в начале августа 2015 года. Тогда вечером сначала возник конфликт между одним из посетителей и сотрудниками заведения, затем на защиту друга подошли чеченцы с оружием, уже покинувшие ресторан. В результате 15 человек битами разбили мебель, ранили в бедро из неустановленного оружия 32-летнего директора ресторана и избили 29-летнего мужчину.

Были задержаны 13 участников драки, возбуждено дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

После того, как заседание в Мосгорсуде восстановилось, шестерым обвиняемым, пытавшимся порезать себе вены, был продлен арест на два месяца.