У берегов Южной Америки пропала подводная лодка ВМС Аргентины

У берегов Южной Америки пропала дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Субмарина, на борту которой находятся около 40 членов экипажа, на протяжении трех дней не выходит на связь. Власти Аргентины уже начали поисково-спасательную операцию.

Как сообщается на странице в Twitter ВМС Аргентины, подводная лодка перестала выходить на связь во время перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плату. В настоящее время самолеты и корабли ВМС страны находятся в зоне последнего зафиксированного местонахождения субмарины.

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, в свою очередь, подчеркнул, что военные действуют по плану, «согласно которому спустя определенный период времени отсутствия контакта подводной лодки с ее командованием или любым объектом на суше начинается предварительный поиск».

Он добавил, что поиски начались накануне, 16 ноября. К поисково-спасательной операции, которая ведется на воде и с воздуха, подключились специалисты Министерства обороны Аргентины. По словам Бальби, у военных нет информации о том, что на борту субмарины произошла авария или пожар. «Возможно, они продолжают плавание, но из-за проблем с подачей электроэнергии нет связи», - предположил он (цитата по ТАСС).

По информации южноамериканского издания Clarin, последний раз контакт с субмариной устанавливался в среду, 15 ноября. При этом журналисты не исключают, что на подлодке мог произойти пожар или технический сбой.

Подводная лодка «Сан-Хуан» была построена в Германии. В состав Военно-морских сил Аргентины она вошла в 1985 году. Длина подлодки достигает 66 метров. Субмарина развивает скорость до 25 узлов.





