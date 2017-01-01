НАТО извинилось за занесение Эрдогана в список врагов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принес извинения Турции за инцидент с помещением имен основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в список «врагов» в материалах к учениям НАТО в Норвегии, сообщает Hürriyet Daily News.

В учениях принимали участие 40 турецких военных, но после скандала Эрдоган отозвал их на родину, сообщает портал Newsru.com.

«Меня проинформировали о нарушении, совершенном на недавно завершившемся мероприятии в Объединенном военном центре НАТО в Ставангере, Норвегия. Прошу прощения за произошедшее. Эти инциденты были результатом индивидуальных действий и не отражают взглядов НАТО», - говорится в заявлении Столтенберга.

«Лицо, о котором идет речь, было немедленно удалено от учений в Объединенном военном центре, расследование продолжается. Он был не сотрудником НАТО, а гражданским сотрудником, направленным Норвегией», - уточняется в заявлении.

По данным Daily Sabah, во время маневров произошло два инцидента. Сначала технический сотрудник проиллюстрировал войска противника фотографией Ататюрка, которую он нашел в Сети. Техника уволили, когда турецкие офицеры подтвердили факт инцидента.

Затем норвежский офицер турецкого происхождения создал фейковый аккаунт Эрдогана во внутренней сети НАТО и опубликовал от его имени выпады против альянса. После подтверждения инцидента он был также уволен.