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Песков рассказал о звонках о бомбах на пути кортежа Путина

Korrespondent.net
Фото: Sergei Savostyanov / TASS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о 60 ложных звонках о взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа Владимира Путина в Санкт-Петербурге 17 ноября, сообщает РИА Новости.

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге», – сказал он.

По словам Пескова, «служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации». Звонки о минированиях не повлияли на график Путина.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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