Песков рассказал о звонках о бомбах на пути кортежа Путина

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге», – сказал он.

По словам Пескова, «служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации». Звонки о минированиях не повлияли на график Путина.