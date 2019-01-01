Госдеп США одобрил продажу Польши систем Patriot

Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

"Это соглашение позволит Польше проводить совместные воздушные учения и противоракетные операции с союзниками НАТО: Нидерландами, Германией, Испанией и Грецией, которые также имеют на вооружении ракеты "Patriot", - заявили в Госдепе. Окончательное решение о продаже ракет Польши должен принять Конгресс США.

В сделку могут быть включены 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пусковых установок, 4 радара, 4 контрольные станции, запчасти, программное обеспечение и экипировка. Также польская сторона заплатит за техническую, инженерную и снабженческую поддержку. Комплексы Patriot должны стать частью польской самозащиты от возможной российской агрессии.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацаревич заявил, что первые ракетные комплексы Patriot появятся в стране в 2019 году.

Комплекс Patriot - американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников.

ЗРК Patriot состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. В настоящий момент эксплуатируется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы, «Patriot» PAC-3.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до 9 млрд долларов. Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долларов.