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На границе Индии и Тибета произошло мощное землетрясение

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Вечером, 17 ноября, на границе Индии и Тибетского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 6.3, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 15 км. О жертвах и пострадавших пока информация не поступала.

Напомним, количество жертв землетрясения на границе Ирака с Ираном возросло до 530 человек.

12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Подземные толчки зафиксировали в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Индия
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