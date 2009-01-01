Суд обязал бывшую супругу Берлускони вернуть ему 60 млн евро алиментов

Суд Милана обязал 61-летнюю Веронику Ларио, мать троих детей Сильвио Берлускони, вернуть политику 60 миллионов евро алиментов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Тем же решением судья освободил политика от ежемесячных выплат в размере 1,4 миллиона евро на содержание детей.

Суд согласился с доводами адвокатов Берлускони о том, что его супруга, с которой они расстались в 2009 году, обладает состоянием в 16 миллионов евро и способна содержать себя. Ее богатство включает в себя наличность на счетах, ювелирные украшения, а также агентство недвижимости.

Состояние самого Берлускони оценивается в семь миллиардов евро.

В середине марта итальянка за 70 тысяч евро купила своей бабушке ужин в компании бывшего премьер-министра. Средства, вырученные от продажи, пошли в фонд пострадавших от разрушительного землетрясения в Центральной Италии в августе прошлого года.