Клинтон назвала Путина угрозой нацбезопасности США

Президент Российской Федерации Владимир Путин представляет большую угрозу как для демократии, так и для национальной безопасности США. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон во время публичного выступления со своим мужем, передает NBC.

«Владимир Путин - это внутренняя угроза нашей демократии и угроза национальной безопасности, которая в Америке спровоцировала разлад, мы не спешили защищаться», - сказала Хиллари Клинтон.

Она также советует действующему президенту США Дональд Трамп сконцентрироваться на вопросе объединения страны.

«Вместо того, чтобы искать врагов, ему нужно искать партнеров», - добавила Клинтон.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что никогда не видел такой «злости и единства» среди республиканцев по поводу отсутствия расследования того, как Хиллари Клинтон собирала на него лживое досье, и призвал «сделать что-нибудь» с этим.