Эрдоган отказался принять извинения от НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что не считает исчерпанным инцидент с размещением в ходе учений НАТО в Норвегии его фотографии на стенде с «условными противниками» альянса.

«Извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой», - сказал президент в эфире турецкого телевидения, сообщает Интерфакс.

Ранее на этой неделе военнослужащий норвежской армии, выставивший президента в качестве «пособника врагов» НАТО, был уволен из рядов вооруженных сил. В НАТО принесли Турции извинения за этот инцидент.

Несмотря на это, Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии. Президент Турции сообщил накануне руководителям местных отделений правящей Партии справедливости и развития, что причиной стало появление его изображения на стенде с фотографиями «условного противника».