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Французский полицейский расстрелял шесть человек

Lenta.ru 1
Иллюстраитвное фото | Фото: AP/Scanpix

Полицейский застрелил трех человек во французском городе Сарсель к северу от Парижа. Еще трое были ранены, сообщает в воскресенье, 19 ноября, радиостанция Franceinfo со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В результате стрельбы сожительница полицейского, ее мать и сестра получили ранения, отец женщины, а также двое соседей были убиты.

Сам 31-летний нападавший покончил с собой, его тело прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в саду у дома, отмечает Le Parisiene.

По данным AFP, незадолго до произошедшего сожительница полицейского объявила, что уходит от него.

В настоящее время следствие придерживается версии, что причиной случившегося стал конфликт на бытовой почве.

Франция
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