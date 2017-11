«Танцующая» революция в Зимбабве: Роберта Мугабе лишают президентского поста

Партию ЗАНУ-ПФ возглавил недавно уволенный Мугабе с поста вице-президента Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил - видимо, к нему благодаря поддержке армии перейдет и власть в стране. Накануне в столице страны Хараре прошли многотысячные демонстрации: люди пели, танцевали и обнимали военных. Те отказываются называть происходящее переворотом, указывая на бескровный характер происходящего.

В воскресенье руководство партии ЗАНУ-ПФ собралось на специальное заседание. Reuters сообщает, что

сначала 93-летнего президента страны Роберта Мугабе убрали с поста главы партии. Ему на смену назначили Мнангагву.

Также из правящей партии исключена супруга Мугабе Грейс, главный политический соперник Мнангагвы, которую называли преемницей мужа после отставки вице-президента. По данным агентства, Грейс Мугабе исключили из руководства «Женской лиги» - главной политической силы, на которую она опиралась.

Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил Reuters, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны, на который он выдвигался как лидер ЗАНУ-ПФ.

Отставка Мнангагвы с должности вице-президента 6 ноября привела к политическому кризису в стране

и вмешательству военных. Они заключили Мугабе под домашний арест.

It is done pic.twitter.com/Z6wSX4quoG— andrew harding (@AndrewWJHarding) November 19, 2017