«Конец эпохи»: Мугабе пожал руки генералам, желающим его ухода

Президент Зимбабве Роберт Мугабе пожал руки генералам, которые пришли в его дворец и требуют его ухода. Фотогалерею со встречи под заголовком «Конец эпохи» выложила на сайте крупнейшая государственная газета страны The Herald.

О содержании встречи 93-летнего Мугабе с генералами The Herald не сообщает. В первой половине дня престарелого лидера Зимбабве и его жену Грейс отстранили от занимаемых ими постов в правящей партии ЗАНУ-ПФ.

Партию возглавил недавно уволенный Мугабе с поста вице-президента Эммерсон Мнангагва по прозвищу Крокодил. Представитель партии заявил, что Мнангагва станет кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Сведений о том, как будет организовано управление страной до этого момента, пока не поступало.

Смотрите фотогалерею "Конец эпохи" ЗДЕСЬ

The Herald сообщает, что люди на улицах в ожидании известий скандируют лозунги в поддержку Мнангагвы и поют песни.

Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил Reuters, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны. Представитель ЗАНУ-ПФ Патрик Чинамаса озвучил ультиматум: Мугабе должен подать в отставку с поста президента до полудня понедельника. Если он этого не сделает, будет начата процедура импичмента.

Отставка Мнангагвы с должности вице-президента 6 ноября привела к политическому кризису в стране и вмешательству военных.

Они заключили Мугабе под домашний арест.

93-летний Роберт Мугабе - единственный правитель, которого страна знала с момента обретения независимости в 1980 году. В следующем году он собирался переизбраться на новый срок. В этом случае Мугабе оставался бы у власти до 99 лет, что вполне соответствует его планам дожить до 100-летнего юбилея.