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СМИ: ЕС готовит секретный план действий по Brexit

korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Евросоюз разрабатывает специальный план на случай, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что существует «большая вероятность», что Британия будет неорганизованно выходить из блока после возможной отставки правительства премьер-министра Терезы Мэй.

В секретных планах на случай непредвиденных обстоятельств со стороны Еврокомиссии и национальных властей идет

речь о том, что им нужно будет инвестировать сотни миллионов фунтов на подготовку к беспорядочному Brexit в 2019 году.

Сообщается, что «Группа готовности к Brexit» планирует худший сценарий. Планы на случай непредвиденных обстоятельств включают в себя отключение Британии баз данных безопасности ЕС и будут переданы европейским правительствам.

Brexit ЕС
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