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СМИ: Президент Зимбабве не будет подавать в отставку

Korrespondent.net 1
Президент Зимбабве Роберт Мугабе | Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что, несмотря на события последних дней, возникшая в стране ситуация не повлияла на его положение как главы государства. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Reuters.

Так, выступая в эфире государственного телевидения, Мугабе не стал заявлять, что он покидает свой пост, а, наоборот, отметил, что в декабре будет председательствовать на конгрессе правящей партии.

По словам Мугабе, он решил выступить с телеобращением после общения с военными, выразившими обеспокоенность тем, что будет с правящей партией и с последующими принципами управления.

«События прошлой недели показали, насколько шатким могут оказаться мир, закон и порядок в стране», – добавил он.

При этом Мугабе заявил, что люди в Зимбабве должны решать проблемы мирно.

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