Оператор связи рассказал о сигналах с пропавшей аргентинской подводной лодки

Всемирный оператор спутниковой связи Iridium в последний раз получал сигнал с пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» в день ее исчезновения - в среду, 15 ноября, говорится в заявлении компании, которое приводит La Voz del Interior.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что получили семь сигналов, вероятно, с потерянной субмарины, но установить контакт с ней не удалось.

Как говорится в заявлении оператора, на подводной лодке было установлено устройство Iridium, и 17 ноября компания начала собирать информацию об активности и местоположении этого устройства.

«К сожалению, наши данные не зафиксировали никаких сигналов или попыток связи с этого устройства с 15 ноября

11:36 GTM, когда поступил последний сигнал», - отмечается в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

В компании отметили, что зафиксированные ранее семь сигналов, которые могли быть получены с пропавшей подводной лодки, отправлялись не через сеть Iridium.

Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски в район исчезновения направлены самолеты и корабли. На борту субмарины находились 44 члена экипажа. США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины помощь в ее поисках.

Так, США отправили в воскресенье четыре подводных необитаемых аппарата (ПНА) на поиски пропавшей подлодки - один Bluefin 12D и три Iver 580, передает ТАСС. Все аппараты базируются в Перл-Харборе. ПНА могут «изучать обширные районы океана» и используют систему для создания точного изображения морского дна. Bluefin 12D может проводить спасательные операции в течение 30 часов на скорости 5,6 км в час на максимальной глубине в 1,5 км, Iver 580 - в течение 14 часов на глубине 100 метров со скоростью 4,5 км в час.

В воскресенье США направили на поиски пропавшей подводной лодки второй противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС вместе со спасательным оборудованием. В поисках аргентинской подлодки уже участвует один P-8 патрульной авиации ВМС США, а также переоборудованный самолет морской разведки P-3 Orion, который NASA использует в научных целях.

На помощь Аргентине США отправили и две команды с глубоководными батискафами, которые предназначены для спасения и декомпрессии экипажей субмарин.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году.

Ее длина составляет 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.

Iridium Communications Inc. («Иридиум») - всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100% поверхности Земли, включая оба полюса.