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В Киеве во второй раз за месяц залили бетоном Вечный огонь

Meduza.io
Фото: Reuters/ScanPix

В киевском парке Вечной Славы во второй раз за месяц потушили Вечный огонь, залив его бетоном. Об этом сообщается в фейсбуке полиции Киева. В мемориал вандалы вставили крест.

Вечный огонь в киевском парке Вечной Славы таким же образом осквернили 7 ноября. Мемориал залили бетоном, а сверху на него бросили восемь ведер, в которых находился строительный раствор. Полиция возбудила уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».

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