В Польше заявили, что не будут молчать о преступлениях украинских повстанцев

Варшава не может указывать Киеву, кого считать героем, но о преступлениях Украинской повстанческой армии против поляков на Волыни молчать не собирается. Об этом заявил глава Института национальной памяти Польши (IPN) Ярослав Шарек в интервью изданию wPolityce, передает Европейская правда.

«IPN не может определять украинскому народу, каких героев он должен себе выбрать. Однако институт не может молчать о преступлениях против поляков, совершенных на Волыни и в восточной Малопольше», - заявил Шарек.

По его словам, Степан Бандера, который во время трагических событий на Волыни в 1943 году находился в немецком концентрационном лагере, тоже несет ответственность за эти события.

Dr Szarek: IPN nie może wskazywać Ukrainie, jakich ma wybierać bohaterów, ale nie może też milczeć wobec zbrodni UON- UPA

«Лидер всегда несет политическую ответственность за работу подчиненных. Я могу привести

примеры политиков, которые вели тоталитарные государства и не убивали ни одного человека», - заявил Шарек.

Вместе с тем, Шарек считает, что украинцев и поляков могут объединять другие герои, например, Симон Петлюра или генерал Марко Безручко, который защищал город Замость от большевиков.

Кроме того, объединительными темами он считает Голодомор в Украине, подпольную деятельность католической церкви, служение польских священников среди украинцев, деятельность антикоммунистических активистов в 1970-х годах.

Шарек добавил, что несмотря на различие, шансы на диалог между Польшей и Украиной существуют. Например, в сфере обмена архивными документами.

Напомним, польские власти официально заявили о начале действия «черного списка» для украинцев.

В связи с этим, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что подобные действия нарушают соглашения, достигнутые в ходе встречи представителей консультационного комитета президентов Украины и Польши.