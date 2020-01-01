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ЕС ужесточит проверки на границе

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Европейский Союз сегодня, 20 ноября, утвердил новые правила проверки на границе. Об этом сообщает EU Observer.

Согласно нововведениям, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.

«Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом», – пишет издание.

Как отмечается, новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.

Напомним, Литва призвала руководство Евросоюза создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.

ЕС
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