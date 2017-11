Королева Елизавета и принц Филипп устроили частную вечеринку в честь 70-й годовщины свадьбы

Нынешнее скромное празднество сильно отличается от размаха празднования серебряной, золотой и бриллиантовой годовщин, когда королева и ее супруг посещали благодарственные молебны в Вестминстерском аббатстве - именно там в 1947 году состоялась церемония их бракосочетания. Впрочем, аббатство и сегодня не стало отказываться от праздника и собирается звонить во все колокола, передает Reuters.

В честь юбилея Букингемский дворец опубликовал новые фотографии четы. Фотограф из агентства Camera Press Мэтт Холуок сфотографировал Ее Величество и принца Филиппа в Виндзорском дворце. The Daily Mail с восхищением описывает озорной взгляд 96-летнего принца и ответную улыбку королевы на фотографии.





Елизавета II позировала фотографу в кремовом повседневном платье, которое уже надевала, когда праздновала 60-летие со дня свадьбы. Репортеры обратили внимание на брошь-скарабея с рубинами и бриллиантами - этот подарок королева получила от мужа в 1966 году. Герцог Эдинбургский, который официально отошел от дел в этом году, выбрал для фотосессии серый пиджак и завязал галстук виндзорским узлом.

Предполагается, что на праздничном ужине в честь юбилея будут присутствовать 150 гостей, в числе которых немецкие родственники герцога Эдинбургского и несколько европейских королевских семей, включая изгнанного короля Греции. В Виндзорском замке будет звучать живая музыка, в том числе любимая песня принца Филиппа - The Way You Look Tonight Фреда Астера - и еще одна композиция, которую он заранее выбрал в качестве подарка венценосной супруге.





Как и когда принцесса Елизавета познакомилась с Филиппом Маунтбеттеном, принцем Греческим и Датским, точно неизвестно. В официальной биографиикоролевы указано, что это произошло в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марии и герцога Кентского, однако люди, близкие к семейству Виндзоров, полагают, что старший лейтенант ВМФ Великобритании мог обратить внимание на принцессу, оказавшись на одном из представлений домашнего королевского театра, где будущая королева играла роль Алладина.

Для послевоенной Великобритании помолвка принцессы, которая в самые страшные дни Второй мировой войны оставалась вместе с семьей в Лондоне и водила грузовик во вспомогательном территориальном корпусе, стала событием национального масштаба. Экономика страны была разрушена, государственный долг приближался к 250% ВВП, действовала жесткая карточная система. И в этих условиях народ с азартом принялся готовиться к празднику, равного которому не было уже несколько десятилетий.

Принц Филипп в то время мог похвастаться родством с целым рядом европейских королевских домов и боевым опытом на флоте, однако денег у него не было совершенно. Чтобы преподнести невесте достойное кольцо, он вытащил бриллиант из диадемы своей матери, принцессы Алисы Баттенбергской. Это кольцо, к слову, Елизавета II носит не снимая по сей день.

Со свадебным платьем и подобающим тортом тоже возникли затруднения. Ткани в Англии были большим дефицитом и продавались по карточкам. Когда было объявлено о помолвке, юные и не очень женщины начали высылать принцессе свои карточки, чтобы та могла сшить себе платье. Однако пользоваться чужими карточками было категорически запрещено, так что Елизавете пришлось вернуть более тысячи пожертвований и благодарить парламент, который специальным актом выделил для нее 200 дополнительных купонов для приобретения ткани.

С платьем было связано еще одно затруднение - по стране поползли слухи, что шелк, из которого шили наряд, был выткан из коконов японских, то есть вражеских шелковичных червей. Волнений удалось избежать только благодаря тому, что происхождение червей было тщательно проверено - все они оказались китайскими.

К слову, фасон платья принцессы Елизаветы оказался невероятно удачным и быстро стал популярным. С некоторыми вариациями его повторили дизайнеры свадебных нарядов Грейс Келли и Кейт Миддлтон.

Традиционный свадебный пирог готовили всем миром - в буквальном смысле, при участии всех стран Британского Содружества. Канада прислала дефицитную муку, Ямайка - еще более дефицитный ром, Новая Зеландия - масло. А в Австралии девочки из скаутских отрядов организовали сбор пожертвований и отправили в Лондон несколько посылок с глазированными фруктами, сухофруктами, сахаром и прочими необходимыми ингредиентами. Многоэтажный пирог превышал в высоту 2,7 метра, и принц Филипп разрезал его своим мечом. К 70-летней годовщине свадьбы британские кондитеры собираются воспроизвести этот кулинарный шедевр, пишет Русская служба BBC.

В день свадьбы голову принцессы Елизаветы украшала диадема под названием «Кокошник». Это украшение из 499 бриллиантов в лучах белого и желтого золота подарила своей сестре, принцессе Уэльской Александре, русская императрица, супруга Александра III Мария Федоровна в 1888 году. Накануне церемонии от диадемы отломился один из элементов и придворным ювелирам пришлось спешно ее чинить. Еще одна неприятность произошла со свадебным букетом - он таинственным образом исчез из рук новобрачной между ее выходом из Вестминстерского аббатства и официальным фотографированием. Это не помешало принцессе отправить цветы на могилу Неизвестного солдата наутро после свадьбы.

На свадьбе принцессы Елизаветы и принца Филиппа британский королевский дом впервые отказался от негласного правила, согласно которому подарки могли дарить только друзья и родственники, так что подарки посыпались как и рога изобилия. Папа Римский Пий XII прислал молодоженам пару чашек для шоколада, из Индии прислали кружевной шарф из нитки, спряденной лично Махатмой Ганди, - с крупной надписью «Свобода для Индии». Мать, бабушка и сестра принцессы подарили молодым набор солонок, книжную полку и корзинку для пикника. Также ликующие подданные прислали вязаные кофты и свитеры, две пары теплых носков и одну самодельную бабу на чайник.

Все 2500 подарков после свадьбы были выставлены на всеобщее обозрение в Сент-Джеймсском дворце. Выставку посетили более 200 тысяч человек.





Во время свадьбы принцесса Елизавета настояла на традиционной формуле клятвы и пообещала «повиноваться» своему мужу. Спустя пять лет, когда Елизавета взошла на престол, принц Филипп стал первым аристократом, принесшим клятву верности своей жене: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, являюсь вашим верным вассалом и душой и телом, и деяниями и помыслами. И истинно и верно клянусь, что готов жить и умереть во имя вас. И да поможет мне бог».

Он так и остался мужем королевы и не был ни коронован, ни помазан на коронации, также он отказался официально принимать титул принца-консорта. Во время празднования 50-й годовщины свадьбы королева в своей речи так охарактеризовала его роль в ее правлении: «Он тот, кто не очень соглашается принимать комплименты, но все эти годы он был моей опорой, и я, и вся семья, и наша страна, и многие другие страны обязаны ему - больше, чем он когда-либо требовал, и больше, чем мы когда-либо узнаем».