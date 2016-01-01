В России в очередной раз обрушился аварийный четырехэтажный дом

20 ноября около 10 утра в доме N35 по улице Ударной обвалился второй подъезд, никто не пострадал. Этот дом давно считается аварийным, несколько месяцев назад его расселили по решению суда. Однако в шестом подъезде продолжают жить две семьи.

Территория вокруг дома оцеплена полицейскими и спасателями.

Дом 1963 года постройки начал разрушаться уже давно. 18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде N1, спустя месяц жильцов из подъезда выселили, напоминает PenzaNews. Затем 5 февраля рухнул балкон в одной из квартир того же подъезда, а в конце марта 2017 года обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно.

Окончательно первый подъезд многоэтажки обрушился в ночь на 18 июня. При этом во втором подъезде продолжали жить три семьи, но никто не пострадал. После того случая прокуратура постановила немедленно расселить дом, но две семьи из шестого подъезда не желают уезжать и не дают сотрудникам газовой службы отключить подачу бытового газа в здание, чтобы исключить вероятность взрыва. Горадминистрация собирается выселить их через суд.

Напомним, гораздо более серьезное происшествие случилось 9 ноября в городе Ижевске в Удмуртии, когда в результате обрушения углового подъезда из-за взрыва бытового газа погибли шесть человек. По предварительным данным, один из жильцов намеренно отсоединил шланг газовой плиты и пустил газ. В республике 11-12 ноября был объявлен траур.





