В Беларуси мужчина захватил в банке заложников

В белорусском Могилеве мужчина сегодня, 20 ноября, захватил заложников в отделении банка, но в итоге был обезврежен спецназом. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает Белта.

Как отмечается, в банковском учреждении злоумышленник взял в заложники пять человек, после чего стал требовать предоставить ему автомобиль. На предоставленном автомобиле мужчина выехал за город, где его уже ожидали бойцы ОМОНа.

«Увидев их, злоумышленник оказал сопротивление, открыв огонь на поражение, при себе у него было боевое оружие. В ответ представители МВД были вынуждены применить силу. В результате спецоперации, в ходе которой правоохранители также применили оружие, мужчина был ранен в ногу и задержан. Больше пострадавших нет», - рассказали в правоохранительных органах.

В настоящее время задержанный находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело.