В зоне исчезновения аргентинской подлодки уловили шум от ударов инструментов

Военно-морской флот Аргентины в понедельник, 20 ноября, возможно, засек шум от пропавшей у берегов Южной Америки подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает CNN со ссылкой на офицера американских ВМС, помогающих в поисках субмарины. Гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки, сказал он.

19 ноября сообщалось, что ВМС Аргентины получили семь сигналов и считают, что они были посланы с подлодки. Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.

Субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь в среду на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направлены самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали в последний раз.

Поиски начались 16 ноября, свою помощь предложили США, Великобритания и Чили. 18 ноября операция была расширена и получила статус поисково-спасательной.

«Сан Хуан» - дизель-электрическая подводная лодка типа Santa Cruz, построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Суда этого типа - одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире.