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В Бельгии на заводе ArcelorMittal произошел взрыв

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

В бельгийском Генте на заводе ArcelorMittal в понедельник, 20 ноября, произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное издание RTBF.

Отмечается, что происшествие произошло около 15:00. Службы спасения, прибывшие на место, констатировали гибель одного человека. Двое людей в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Вследствие инцидента, ряд работников завода были эвакуированы. В настоящее время инцидент полностью под контролем. Утечки токсичных веществ в окружающую среду не произошло.

По предварительным данным заводу был нанесен значительный материальный ущерб. Причиной взрыва стало короткое замыкание.

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