На борту пропавшей подлодки находилась первая женщина-подводник Аргентины

Исчезнувшую аргентинскую субмарину «Сан-Хуан» ищут с воды — судами нескольких стран, под водой — необитаемыми аппаратами и с воздуха. К операции подключился уже второй американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon — который создан специально для обнаружения подводных лодок. Но пока и на его радарах — чисто.

Поиски идут уже 5 дней— дизель-электрическая субмарина «Сан-Хуан» перестала выходить на связь где-то на середине перехода из одной базы Ушуайя в другую — Мар-дель-Плата.

Построенная в начале 80-х годов в Германии, 9 лет назад она вошла в состав ВМС Аргентины и стала одной из трех подлодок страны. Экипаж — 44 человека. Но не только мужчины. Как сообщает vesti.ru, на борту пропавшей субмарина была и одна женщина — Элиана Мария Кравзик, первая женщина-подводник Аргентины.

На этом архивном видео она с гордостью показывает спартанские условия, в которых приходится работать и отдыхать экипажу.

У ворот военно-морской базы Мар-дел-Плата дежурят родственники экипажа с пропавшей лодки. За судьбу подводников переживает вся страна. На воротах кто-то из местных прикрепил плакат с надписью «Будь сильной Аргентина. Надеемся на Бога. Мы ждем вас».

Как уже сообщал наш портал, военно-морской флот Аргентины в понедельник, 20 ноября, возможно, засек шум от пропавшей у берегов Южной Америки подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает CNN со ссылкой на офицера американских ВМС, помогающих в поисках субмарины. Гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки, сказал он.

19 ноября сообщалось, что ВМС Аргентины получили семь сигналов и считают, что они были посланы с подлодки. Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.